Comissão aprova alterações na legislação sobre registro de imóveis

Segundo o relator, o conteúdo do projeto original já foi objeto das leis 14.382/22 e 14.711/23 , aprovadas depois da apresentação do projeto. Por isso, o relator apresentou um subsitutivo.

A versão aprovada é o substitutivo do relator, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), para o Projeto de Lei 10375/18 , dos deputados Julio Lopes (PP-RJ) e Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), que tinha objetivo semelhante.

O texto aprovado traz as seguintes alterações na Lei dos Registros Públicos :

