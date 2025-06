Comissão debate empoderamento econômico da população afro-brasileira

"O evento reunirá especialistas, representantes governamentais e membros da sociedade civil para discutir estratégias de inclusão econômica, com ênfase na ampliação do acesso a crédito, investimento e apoio técnico para empreendedores negros", informa.

Segundo ela, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022 mostram que pessoas negras recebem salários inferiores aos de pessoas brancas, mesmo quando possuem a mesma escolaridade, além de enfrentarem mais dificuldades no acesso ao crédito e a investimentos para seus negócios.

O debate atende a pedido da deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e está marcado para as 15h30, no plenário 10.

