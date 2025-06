Rota Cênica da Estrada Velha de Urupema (SC) vai à Câmara

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou, em decisão terminativa, projeto que cria a Rota Cênica da Estrada Velha de Urupema (SC). O PL 2.800/2024 , do senador Jorge Seif (PL-SC), recebeu parecer favorável do senador Cid Gomes (PSB-CE), lido pela senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) na reunião desta terça-feira (10). Caso não haja recurso para votação em Plenário, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.

— É muito importante para o nosso estado, especialmente Urupema, que é região de serra, e tem como seus atrativos o turismo de inverno com todo charme que ele traz — defendeu Seif.

Na justificativa do projeto, autor destaca que o município de Urupema possui o título de Capital Nacional do Frio e atrai muitos turistas para conhecer a trilha da Estrada Velha, que proporciona a seus visitantes um contato único com a natureza. “Reconhecer este atrativo turístico é uma iniciativa poderosa para o desenvolvimento da localidade, pois a expansão do turismo na região estimula novos negócios, com a consequente criação de empregos e geração de renda”, afirma.

Segundo a proposta, a criação da rota tem como objetivo desenvolver o turismo na região, promover um modelo de desenvolvimento econômico sustentável, fomentar o empreendedorismo e a inovação e valorizar os atrativos naturais, culturais e históricos do estado. O texto determina que os atrativos turísticos da rota receberão o apoio dos programas oficiais voltados ao fortalecimento da regionalização do turismo.

Para Dorinha, a iniciativa vai impulsionar o desenvolvimento econômico e social, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da região.

— A criação da Rota Cênica da Estrada Velha de Urupema é uma iniciativa relevante para a preservação e a valorização dos patrimônios natural, cultural e histórico, afirmou a relatora.