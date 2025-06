CDR aprova criação da Rota Turística Imperial Caminho dos Príncipes, em SC

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou nesta terça-feira (10), em decisão terminativa, projeto que cria a Rota Turística Imperial Caminho dos Príncipes, em Santa Catarina. O PL 2.093/2021 , da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Jorge Seif (PL-SC) e, caso não haja recurso para votação em Plenário, segue para sanção presidencial.

Com o objetivo de estimular o turismo, a rota abrangerá o trajeto das rodovias BR-181 e BR-280, que passam pelos municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Joinville, Rio Negrinho, São Bento do Sul e São Francisco do Sul.

— A região destaca-se como destino ideal para quem busca experiências autênticas, seja para o descanso em meio à natureza, seja para a imersão em tradições e costumes enraizados na história local — disse o relator.

Seif explicou que o Caminho dos Príncipes é reconhecido pela arquitetura histórica bem preservada e pela tradição cultural de origem europeia, fortemente marcada pela colonização alemã e com presença de comunidades italianas, polonesas, ucranianas e húngaras, e expressa nas festas tradicionais e manifestações artísticas locais.

— A criação oficial da Rota Turística Imperial Caminho dos Príncipes representa uma iniciativa de grande relevância para o fortalecimento do turismo regional, ancorada na singularidade de seu patrimônio natural, histórico e cultural.

O senador também destacou que a rota tem o potencial de estimular o desenvolvimento econômico e social da região, pois o turismo fomenta o empreendedorismo local, gerando empregos e ampliando a renda.