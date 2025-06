SEMAE participa de reunião da Bancada do Oeste para tratar do Cadastro Ambiental Rural

A reunião aconteceu nesta terça-feira,10, durante o primeiro dia do Alesc Itinerante em São Miguel do Oeste (Fotos: Bruno Collaço / Agência AL)

O secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein, participou, na manhã desta terça-feira, 10, da reunião da Bancada do Oeste da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para tratar do Cadastro Ambiental Rural (CAR). A pauta marcou a abertura das atividades do Programa Alesc Itinerante em São Miguel do Oeste. O cadastro ambiental rural é um registro obrigatório de todas as propriedades rurais, visando à regularização ambiental, e sua realização é uma exigência, por exemplo, para possibilitar o acesso de proprietários rurais a recursos financeiros.

Durante a reunião, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde divulgou o andamento dos trabalhos do CAR no Estado aos parlamentares e sociedade. “Estamos criando uma diretoria do Cadastro Ambiental Rural (CAR) dentro da secretaria, com mais colaboradores e agora vamos implantar um sistema para agilizar mais ainda esse processo do CAR em Santa Catarina”, destacou o secretário Stein.

O trabalho é realizado por meio de um comitê gestor, formado por cinco integrantes, entre secretarias e órgãos estaduais, como a Epagri e a Cidasc. “É um trabalho em conjunto para fazer com que mais cadastros sejam efetivados e para que o agricultor possa ter o crédito, possa ter a sua propriedade legalizada e atualizada através do geoprocessamento”, enfatizou Emerson.

A expectativa inicial é que todo o cadastro seja concluído em dois anos, porém, propriedades situadas em terras reivindicadas — como indígenas — não têm conseguido efetuar o cadastro, em função de restrições impostas pelo governo federal. O servidor Bruno Beilfuss, destacou: “A secretaria não consegue vencer esse obstáculo, não tem como fazer a inclusão no cadastro, quando a propriedade está toda inserida em área indígena”. Em razão desse impasse os deputados da Bancada do Oeste decidiram pela realização de uma audiência em Brasília, junto ao Governo Federal, para tratar do assunto.

