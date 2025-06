Magno Malta elogia postura de Bolsonaro no STF

Em pronunciamento no Plenário feito na terça-feira (10), o senador Magno Malta (PL-ES) comentou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 2023. Segundo Magno Malta, Bolsonaro demonstrou tranquilidade e firmeza ao responder aos questionamentos dos ministros da Corte, evidenciando a fragilidade das acusações.

— Nós estamos diante de diversos problemas, mas volto mais uma vez dizendo da minha tranquilidade ao ver a tranquilidade do presidente Jair Bolsonaro nas suas respostas, nas suas colocações, e ver o desmonte dessas sete delações do [Mauro] Cid, ex-auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, caindo uma a uma, desmontando-se uma a uma, e relatórios sem encaixe — declarou o parlamentar.

No mesmo discurso, ele criticou a condução da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investiga um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões realizados por associações e sindicatos. O senador disse que é preciso investigar se há o envolvimento de parlamentares e autoridades no esquema.

Magno Malta também lembrou a realização da Marcha Nacional pela Vida, que aconteceu na terça-feira (10). Ele afirmou que a defesa da vida deve ser um compromisso coletivo, e não restrito a grupos religiosos ou partidários. O senador defendeu a valorização da família tradicional e criticou o aborto.