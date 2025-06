Comissão aprova proibição de punição coletiva de torcidas organizadas se estádio tiver identificação biométrica

O parecer do relator, deputado Capitão Alden (PL-BA), foi favorável ao projeto, apresentado pelo deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3158/24 , que proíbe a punição coletiva a torcidas organizadas por atos de violência ou vandalismo praticados em eventos esportivos quando o estádio contar com sistema de identificação biométrica.

