FAP de Vista Gaúcha dá primeiro passo rumo à certificação no Pró-Gestão RPPS

O Fundo de Aposentadoria e Pensão (FAP) de Vista Gaúcha deu início ao processo de certificação no Pró-Gestão RPPS – Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, promovido pela Secretaria de Previdência (SPREV), vinculada ao Ministério da Economia.

O Pró-Gestão busca reconhecer os RPPS que adotam práticas modernas e eficientes de governança, com foco na melhoria da gestão administrativa, fortalecimento da transparência, controle eficiente de ativos e passivos, e garantia da sustentabilidade financeira e atuarial dos regimes previdenciários.

Em Vista Gaúcha, a primeira etapa do processo foi marcada pela capacitação e certificação dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do FAP. A equipe participou de dois cursos estratégicos:

“ Sustentabilidade do RPPS e Investimentos ”, realizado em 25 de abril de 2025, em Porto Alegre, promovido pela Referência Educação;

”, realizado em 25 de abril de 2025, em Porto Alegre, promovido pela Referência Educação; “Gestão dos RPPS com Enfoque no Pró-Gestão”, nos dias 4 e 5 de junho, na Câmara Municipal de Vista Gaúcha.

A Administração Municipal tem sido uma aliada importante neste processo, oferecendo apoio institucional e logístico em todas as etapas.

Segundo o prefeito Claudemir Locatelli, “o município tem a satisfação de contar com um fundo próprio de aposentadoria dos servidores, que hoje é reconhecido como o melhor do Estado e está entre os quinze melhores do Brasil. Não possui débitos com instituições previdenciárias nem parcelamentos, o que garante segurança para o futuro dos nossos servidores públicos.”

Com informações da Rádio A Verdade