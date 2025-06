Comissão aprova suspensão de portaria do Exército que restringe armas para PMs e bombeiros

Caveira afirmou ainda que a norma do Exército infringe a legislação, que limita a sua atuação ao registro de armas. Caveira apresentou um substitutivo que reúne o PDL 272/24 aos apensados, mas sem mudar o texto original.

A limitação foi criticada pelo relator do projeto, deputado Delegado Caveira (PL-PA), que deu parecer favorável à suspensão da medida.

Publicada em maio, a portaria prevê que os policiais militares, bombeiros e servidores do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República terão direito a adquirir até quatro armas de fogo, sendo duas delas de uso restrito. A regra anterior permitia a esses profissionais comprarem até seis armas, sendo cinco de uso restrito.

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 272/24, do deputado Sargento Portugal (Pode-RJ), que suspende portaria do Exército que reduziu a quantidade de armas de uso pessoal permitida para compra por agentes de segurança pública.

