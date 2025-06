Santa Catarina lança projeto para apoiar produtores na retificação de Cadastros Ambientais Rurais

Fotos: Divulgação / SEMAE

Santa Catarina lançou nesta quarta-feira, 11, o Projeto RetifiCAR — uma iniciativa estratégica voltada à regularização e atualização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no estado. O evento, no Hotel Intercity Portofino, em Florianópolis, reuniu representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-SC), além de sindicatos, produtores rurais e lideranças do setor agroambiental catarinense, consolidando uma articulação interinstitucional em prol do desenvolvimento sustentável no campo.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. O CAR auxilia na regularização ambiental das propriedades rurais e coleta informações de áreas de proteção permanente (APP), reservas legais, florestas e vegetação nativa que ainda existem na propriedade, entre outros dados.

A iniciativa tem como objetivo apoiar os produtores na retificação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR), etapa fundamental para garantir a regularização ambiental das propriedades, conforme o Código Florestal Brasileiro.

O projeto RetifiCAR reforça o compromisso conjunto com a sustentabilidade do meio rural catarinense. O acordo de cooperação entre as entidades foi assinado durante o lançamento nesta manhã.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein, destacou a relevância do CAR como instrumento de planejamento e sustentabilidade no campo: “O Cadastro Ambiental Rural é uma ferramenta estratégica. Ele não só garante segurança jurídica ao produtor, como também é essencial para políticas públicas ambientais eficazes. Iniciativas como o RetifiCAR mostram que é possível alinhar desenvolvimento e preservação com responsabilidade”. O secretário Emerson enfatizou que o governador Jorginho Mello também apoia fortemente o projeto e destacou que ações como o RefitiCAR refletem o compromisso do governo catarinense com o desenvolvimento sustentável.

A SEMAE realizará o apoio auxiliando na análise dos cadastros que serão retificados no estado de Santa Catarina, e com isso auxiliar no avanço das etapas de regularização ambiental dos imóveis. Atualmente Santa Catarina tem 406.585 mil cadastros realizados. As ações do projeto serão ampliadas nos próximos meses, com capacitações, apoio técnico e atendimento direto aos produtores interessados em regularizar ou atualizar seus cadastros.

