Município adquire grade aradora com recursos da consulta popular

O município de Barra do Guarita foi contemplado com a aquisição de uma Grade Aradora de Controle Remoto, equipamento importante para o fortalecimento da agricultura local. A compra foi realizada por meio de recursos da Consulta Popular 2018/2019, conforme previsto no Termo de Convênio FPE nº 1861/2022, celebrado entre o município e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Rural.

O convênio foi assinado pela administração municipal vigente à época, estabelecendo a aquisição de uma grade aradora com 18 discos de 26 polegadas, rodas e pneus para transporte, compatível com tratores de 95 a 105 cv. O valor total do investimento foi de R$ 57.666,67, sendo R$ 42.391,49 repassados pelo Estado e R$ 15.275,18 como contrapartida do município.

O equipamento adquirido irá beneficiar diretamente os produtores rurais de Barra do Guarita, contribuindo para o aumento da produtividade e para o fortalecimento das atividades agrícolas no município.

A ação é resultado da articulação entre governo municipal e estadual, demonstrando o comprometimento com o desenvolvimento rural e com o atendimento às demandas da comunidade local, expressas na Consulta Popular.