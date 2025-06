GEFIM divulga vencedores do 4º Concurso de Desenho, Poema e Redação

O Grupo de Educação Fiscal Municipal (GEFIM) divulgou os vencedores do 4º Concurso de Desenho, Poema e Redação, promovido com o tema "Educação Fiscal". A ação foi direcionada a alunos das redes municipal e estadual de ensino, com o objetivo de incentivar a reflexão sobre cidadania, ética, tributos e o papel social do controle fiscal.

O concurso buscou promover a criatividade, a pesquisa e o pensamento crítico entre crianças e adolescentes, com foco também na conscientização sobre a Nota Fiscal Gaúcha e os deveres do cidadão na construção de uma sociedade mais justa.

As produções foram avaliadas por uma comissão formada por professores aposentados de Miraguaí e por uma representante da Secretaria da Fazenda. A avaliação ocorreu no dia 11 de junho de 2025, e a entrega dos prêmios será realizada no dia 17 de junho, às 9h30, na sala da Câmara Municipal de Vereadores.

Os três melhores trabalhos de cada modalidade serão premiados, assim como os professores orientadores. O concurso foi dividido em três categorias:

Modalidade I – Desenho: 2º ano (Anos Iniciais)

2º ano (Anos Iniciais) Modalidade II – Poema: 5º ano (Anos Iniciais)

5º ano (Anos Iniciais) Modalidade III – Redação: 9º ano (Anos Finais)

Vencedores:

Modalidade I – Desenho

1º lugar: Douglas Rafael de Oliveira

Professora: Marisa de Fátima Dietrich

Escola: E.M.E.F. São Paulo

2º lugar: Romero Brodt Arruda

Professora: Lidiane Cristina Bulau Quinot

Escola: E.M.E.F. Lenira de Moura Lutz

3º lugar: Manuela Dickmann Duncke

Professora: Marisa de Fátima Dietrich

Escola: E.M.E.F. São Paulo

Modalidade II – Poema

1º lugar: Ana Vitória da Silva

Professora: Vania Naegele Peter

Escola: E.M.E.F. Lenira de Moura Lutz

2º lugar: Laura Chairine Gria Cravalho

Professora: Vanice Calson

Escola: E.E.E.F. Osmar Hermann

3º lugar: Maria Luiza de Moura Pereira

Professora: Marisa de Fátima Dietrich

Escola: E.M.E.F. São Paulo

Modalidade III – Redação

1º lugar: Danieli Marlen Hepp

Professora: Paula Denise Carniel Ceolin

Escola: Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela

2º lugar: Lara de Souza Berlezi

Professora: Edinara de Oliveira Gonçalves

Escola: E.E.E.F. Osmar Hermann

3º lugar: Djnifer Leslye Bonnmann Pacheco

Professora: Marilise Zibetti

Escola: E.M.E.F. Lenira de Moura Lutz

A coordenação do GEFIM parabeniza todos os participantes, professores e escolas envolvidas, destacando a importância de fortalecer, desde cedo, a consciência cidadã e o entendimento sobre o papel de cada indivíduo na fiscalização e valorização dos recursos públicos.

Com informações da Rádio Planeta FM