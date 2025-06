Comunidade celebra 13 anos da escola Meu Primeiro Passo

A Escola Municipal de Educação Infantil Meu Primeiro Passo, localizada no município de Derrubadas, comemorou seus 13 anos de atuação com uma semana repleta de atividades especiais. As celebrações envolveram alunos, familiares, equipe escolar e autoridades, reforçando o papel essencial da instituição na formação das crianças da comunidade.

Reconhecida como uma referência no cuidado e na formação dos pequenos, a escola promove um trabalho que vai além do ensino pedagógico, contribuindo também para o desenvolvimento social e cidadão das crianças. Durante a semana comemorativa, apresentações artísticas encantaram os presentes, demonstrando o envolvimento e a criatividade dos alunos.

O evento contou com a presença do prefeito Miro Mulbeier, do vice-prefeito Cristiano Carvalho, da secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Führ, e da secretária de Assistência Social, Rosimeri Marques. Em seus pronunciamentos, todos parabenizaram a escola pela trajetória e reforçaram seu valor para a comunidade local.

Os representantes do Poder Público destacaram a importância da dedicação dos profissionais da escola. “A dedicação e o cuidado transformam o ambiente em um espaço acolhedor, cheio de oportunidades para o desenvolvimento das crianças. Seja na área pedagógica, na alimentação, na higienização ou nos cuidados diários, cada gesto faz a diferença para o bem-estar dos alunos”, afirmaram em conjunto.

A escola também agradeceu o apoio contínuo das famílias, que têm papel fundamental no processo educativo. A parceria entre escola e comunidade é considerada uma das chaves do sucesso da instituição ao longo dos anos.

Com essa celebração, a Escola Meu Primeiro Passo reafirma seu compromisso com a educação infantil de qualidade, renovando a missão de oferecer um ambiente seguro, acolhedor e propício ao aprendizado e à formação integral das crianças de Derrubadas.