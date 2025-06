Vista Gaúcha abre pedidos gratuitos de sementes de milho para produtores rurais

As sementes, que são 100% gratuitas, são de variedades transgênicas de reconhecida qualidade, como Biomatrix, Santa Helena, LG, Agromen e KWS. Para participar, é necessário que o produtor possua CAF ou DAP ativa.

A Secretaria Municipal da Agropecuária e Meio Ambiente de Vista Gaúcha informa aos produtores rurais do município que estão abertos, até o dia 18 de junho de 2025 (quarta-feira), os pedidos de sementes de milho da safra 2025/2026. A ação é uma iniciativa do governo estadual e tem como objetivo apoiar o pequeno produtor rural.

