Secretaria da Agricultura abre cadastro para empresas de tecnologia da informação testarem a segunda versão do Siga

Os testes serão realizados de forma remota e ocorrerão entre junho e outubro deste ano. caso haja necessidade de melhorias, o período poderá ser ampliado. Para participar testes, as empresas de tecnologia da informação devem realizar um cadastro prévio.

“A versão 2 do Siga trará uma forma melhorada de relação com os estabelecimentos comerciais, melhorando a forma de comunicação e de avisos, além de instituir mecanismos de uso de serviços digitais pelasempresas que desenvolvem soluçõespersonalizadas de software”, destaca o chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários (Disa) da Seapi, Rafael de Lima.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) está com convite aberto para empresas que fornecem suporte na área de tecnologia da informação às revendas de agrotóxicos e cooperativas para participarem de testes da segunda versão da plataforma do Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos (Siga).

