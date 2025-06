CPI das Bets rejeita relatório final

O relatório pedia o indiciamento de 16 pessoas, incluindo influenciadores digitais como Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra. O texto ainda propõe 20 medidas para conter os malefícios trazidos pelas apostas on-line. Entre elas, a proibição de jogos semelhantes a caça-níqueis (como o chamado Jogo do Tigrinho, o que não afetaria apostas esportivas de tempo real); e a proibição de pessoas inscritas no CadÚnico (instrumento que identifica famílias de baixa renda) de apostar virtualmente.

