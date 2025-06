Sessão temática vai debater tecnologias contra desastres ambientais no RS

As tecnologias para prevenir e mitigar futuros desastres ambientais no Rio Grande do Sul serão debatidas em uma sessão temática do Senado na segunda-feira (16), às 10h. O requerimento ( RQS 245/2025 ), do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e outros 26 senadores, também prevê uma homenagem às vítimas da tragédia.

O requerimento menciona que no dia 28 de abril de 2025 completou um ano das enchentes que devastaram o estado. A tragédia, com perdas humanas e econômicas, deixou clara a necessidade de melhorar a capacidade brasileira para enfrentamento desses desastres naturais.

“Especialmente aqueles relacionados a eventos climáticos extremos como enchentes. O uso da ciência, da tecnologia e da inovação é essencial para que o país desenvolva estratégias mais eficazes de proteção da população e da infraestrutura”, defendeu Pontes.

Segundo o parlamentar, a sessão no Plenário vai discutir soluções científicas e tecnológicas que possam reduzir esses impactos, como o uso de inteligência artificial e análise de grandes bancos de dados; respostas ágeis da defesa civil e governos locais; planejamento urbano sustentável; e arcabouço legal para redução do risco de enchentes.

Pontes informou que os debates terão a participação de representantes de ministérios, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), institutos de pesquisa, órgãos de monitoramento climático e especialistas da área.