Cursos gratuitos de educação ambiental e bem-estar animal são disponibilizados pela Semae e pela Escola de Governo ENA

Foto: Divulgação / Semae

Nesta quinta-feira, 12, foram oficialmente lançados e disponibilizados os cursos gratuitos e online de educação ambiental e bem-estar animal voltados para a capacitação de diferentes segmentos da sociedade. O lançamento é uma das ações do Junho Verde – mês dedicado à conscientização ambiental -e foi realizado na sede da Semae, em Florianópolis, com a presença do secretário de Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein, do diretor da Fundação Escola de Governo ENA, Diogo Quintino, da diretora de bem-estar animal (Dibea), Fabricia Rosa Costa e da gerente de integração e planejamento ambiental Monica Koch.

A iniciativa é realizada em parceria com a Fundação Escola de Governo ENA, e tem como objetivo fortalecer a educação ambiental, promover práticas sustentáveis e ampliar o conhecimento sobre temas relevantes para a gestão pública e a preservação do meio ambiente. Ao todo, são três cursos online com carga horária de 60 horas cada. A modalidade online permite que os participantes avancem conforme seu próprio ritmo. São 400 vagas de cada curso totalizando 1200 vagas disponíveis para população.

Divulgação e acesso

Para inscrição é necessário o cadastro no site da Fundação Escola de Governo ENA. Os links dos cursos estão abaixo.

Conduta Consciente na Zona Costeira e Marinha: combate ao lixo no mar

https://enavirtual.sc.gov.br/enrol/index.php?id=3279

Curso Plano Municipal de Educação Ambiental – Do zero

https://enavirtual.sc.gov.br/enrol/index.php?id=3278

Curso Guarda Responsável e Bem-Estar de cães e gatos com ênfase em Gestão Pública

https://enavirtual.sc.gov.br/enrol/index.php?id=3280

Para validar a inscrição no curso de bem-estar animal, específico para gestores municipais, é necessário encaminhar um e-mail para [email protected] com nome completo, CPF, endereço de e-mail válido, cargo e município.

Conheça mais detalhes sobre os cursos:

Combate ao lixo no mar é tema de curso para diversos setores

O curso Conduta Consciente na Zona Costeira e Marinha: combate ao lixo no mar é voltado para servidores públicos, assessores de comunicação de órgãos e instituições ambientais, gestores, profissionais do turismo, agentes ambientais, pescadores, marisqueiras, caranguejeiros, pescadores, representantes de cooperativas de pesca e aquicultura e catadores de materiais recicláveis, dentre outros parceiros e usuários dos ecossistemas costeiros e marinhos. O conteúdo aborda desde o diagnóstico do problema do lixo no mar até políticas públicas, boas práticas e atitudes responsáveis para o enfrentamento dessa realidade. O objetivo é promover a conservação ambiental da zona costeira e marinha, com foco especial na redução da poluição por plásticos.

Educação ambiental como política pública

Já o cursoPlano Municipal de Educação Ambiental – Do Zerotem como foco os profissionais ligados à gestão municipal. A proposta é auxiliar na compreensão da Educação Ambiental enquanto política pública e oferecer ferramentas para a construção de um Plano de Ação de Educação Ambiental. O conteúdo é ideal para gestores e servidores públicos que desejam implementar ações efetivas em seus municípios.

Bem-estar animal na gestão pública

O terceiro curso oferecido éGuarda Responsável e Bem-Estar de Cães e Gatos com Ênfase em Gestão Pública, é exclusivo para gestores municipais. A capacitação trata dos conceitos de guarda responsável, bem-estar animal e políticas públicas voltadas para o controle populacional de cães e gatos, prevenção ao abandono e combate aos maus-tratos. É uma formação fundamental para municípios que enfrentam desafios relacionados à saúde pública e à proteção animal.

