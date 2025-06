Congresso é iluminado de rosa pelo Mês Mundial de Conscientização sobre a linfangioleiomiomatose

A doença ainda não tem cura. Em casos mais avançados, o transplante pulmonar pode ser indicado. Um quarto dos pacientes responde aos broncodilatadores inalatórios, outros são tratados com medicamentos à base de sirolimo, já validados desde 2002 pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sintomas e tratamento Os sintomas iniciais da linfangioliomiomatose são falta de ar, tosse seca ou com sangue, dor no peito e nas costas e fadiga.

Devido à proliferação de células musculares da LAM, pode haver obstrução de vias aéreas e de vasos sanguíneos nos pulmões. Com o tempo, o paciente passa a ter dificuldade de manter uma oxigenação adequada no organismo.

