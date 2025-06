Comissão aprova obrigatoriedade de licitação para obras de cisternas

“Com licitação, o dinheiro do contribuinte é empregado de maneira responsável, promovendo concorrência, qualidade e menor custo”, defenderam na justificativa que acompanha o projeto os deputados Adriana Ventura (Novo-SP) e Ricardo Salles (Novo-SP).

O relator, deputado Coronel Meira (PL-PE), recomendou a aprovação do texto, que altera a Nova Lei de Licitações . “A medida reveste-se de grande relevância social e econômica, aprimorando a aplicação de recursos públicos”, disse ele.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.