Comissão aprova garantia de emprego para convocados ao serviço militar durante contrato de experiência

Segundo Carlos Bezerra, o projeto busca garantir tratamento igual a todos os trabalhadores. “Não parece justo que a garantia no emprego não seja estendida a quem esteja em contrato de experiência”, declarou.

A relatora, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), recomendou a aprovação da proposta. Apresentado pelo ex-deputado Carlos Bezerra (MT), o texto aprovado altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) .

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1282/21 , que assegura a continuidade do vínculo empregatício à pessoa convocada para o serviço militar obrigatório ou para outro encargo público durante o contrato de experiência.

