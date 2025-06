IMA emite Licença Ambiental para Sistema de Abastecimento de Água da Casan em Canoinhas

Foto: Divulgação / Casan

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) por meio da Coordenadoria Regional do Meio Ambiente CODAM de Canoinhas emitiu a Licença Ambiental de Operação para o Sistema de Abastecimento de Água da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) no município de Canoinhas. O licenciamento representa um passo fundamental para assegurar a qualidade dos serviços prestados à população, por meio de ampliações, modernizações e adequações que atendem às legislações ambientais vigentes.

O processo foi conduzido de forma integrada entre as equipes técnicas das duas instituições, demonstrando o alinhamento entre os órgãos públicos na busca por soluções que unam eficiência operacional e responsabilidade ambiental. O empreendimento, de interesse público, é prioritário devido à sua importância para o fornecimento de água potável à população canoinhense.

A concessão da licença reforça o compromisso da Casan com a operação responsável de seus sistemas, e ressalta a importância da atuação do IMA na fiscalização e no apoio técnico para a consolidação de práticas sustentáveis em todo o estado. “A cooperação entre as instituições contribui para o fortalecimento da gestão ambiental e para a valorização do abastecimento público de qualidade em Santa Catarina”, comenta a presidente em exercício do IMA, Carolina Ferreira Domingues.

Com a licença de operação, a Estação de Tratamento de Água de Canoinhas poderá dar continuidade às melhorias estruturais e operacionais necessárias para garantir segurança hídrica e ampliar a capacidade de atendimento à demanda da região.