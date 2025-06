Feirão Sicredi movimenta Tenente Portela com diversas oportunidades de negócios

Nos dias 11 e 12 de julho, a Praça do Imigrante, em Tenente Portela, será palco do Feirão Sicredi. A novidade é a diversidade de segmentos participantes: além da tradicional oferta de veículos novos e seminovos, empresas conveniadas de outros ramos também marcarão presença, como as áreas de energia solar, smartphones, colchões, entre outras. A iniciativa visa fomentar o comércio local e facilitar o acesso a bens e serviços com condições especiais de crédito.

Durante o Feirão, os participantes poderão aproveitar taxas diferenciadas, prazos estendidos e até 100% de financiamento, tudo com a agilidade e segurança que o Sicredi oferece. A presença de empresas conveniadas amplia as possibilidades de compra para os visitantes, que poderão comparar ofertas e fechar negócios de forma prática, em um só lugar. O evento também contará com a participação ativa das equipes do Sicredi, prontas para auxiliar os associados e visitantes em cada etapa.

Segundo o presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Vitor Rizzardi, o Feirão reforça o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento regional. “Promover eventos como esse é uma forma concreta de estimular a economia local, aproximar empresas e associados e gerar novas oportunidades de negócios. Esperamos a participação de toda a comunidade para aproveitar esse grande momento de cooperação e crescimento”, destaca Rizzardi.