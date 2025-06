Ponto Grill: 10 anos como referência gastronômica em Tenente Portela

Na próxima terça-feira, 17 de junho, o Restaurante Ponto Grill completa 10 anos de dedicação em servir uma deliciosa comida caseira e uma saborosa carne na chapa. Ao longo dessa década, o restaurante se consolidou como referência na região, oferecendo um ambiente familiar, acolhedor e repleto de sabor.

Localizado no centro de Tenente Portela, na Rua Tapuias, 182 – próximo ao hospital –, o Ponto Grill é conhecido por seu ambiente acolhedor e familiar. O restaurante é administrado pela família Galli, que há dez anos une dedicação e carinho no atendimento aos clientes. O compromisso com a qualidade e o atendimento diferenciado transformou o restaurante em um verdadeiro ponto de encontro entre amigos e famílias.

“São dez anos de muito trabalho, gratidão e parceria com a comunidade. Nosso maior orgulho é ver os clientes voltando, trazendo suas famílias e fazendo parte da nossa história,” destaca Nélio Galli, proprietário do restaurante.