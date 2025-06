Unimed Noroeste/RS promove pós-graduação in company em gestão estratégica em cooperativas de saúde

Desenvolver e qualificar sua equipe de profissionais é um dos compromissos fundamentais da Unimed Noroeste/RS, refletindo seus princípios e a busca contínua pela excelência no atendimento aos clientes, além de incentivar o crescimento profissional de seus colaboradores. Com esse propósito, na sexta-feira, 6, iniciaram-se as aulas da Pós-graduação em Gestão Estratégica em Cooperativas de Saúde. O curso, in company, é uma parceria entre a Unimed Noroeste/RS e a Unimed Planalto Central/RS, de Cruz Alta, desenvolvido pela Escola Superior do Cooperativismo (Escoop).

Oferecido na modalidade semipresencial, o curso tem duração de dois anos e conta com a participação de 39 colaboradores das duas cooperativas. A aula inaugural contou com a presença do diretor técnico do Hospital Unimed Noroeste/RS, médico Rodrigo Alessandro Rodrigues da Silva, do presidente do Conselho de Administração da Unimed Planalto Central/RS, médico Diego Caraffa, da Gerente de Recursos Humanos da Unimed Noroeste/RS, Sandra Carneiro, e do coordenador de Desenvolvimento de RH da Unimed Noroeste/RS, Jonas Graffunder. Representando a Escoop, esteve a coordenadora de Pós-graduação, Paola Londero, e o analista de Desenvolvimento Cooperativista, Arthur Andrade.

O médico Rodrigo Alessandro Rodrigues da Silva destacou a relevância da formação para os profissionais da cooperativa: “Nosso modelo de atuação, tanto como plano de saúde quanto como prestadora de serviços, está fundamentado no cooperativismo. Para que ele funcione plenamente é essencial o envolvimento e a compreensão de todos. Conhecer essa estrutura fortalece a entrega de um atendimento qualificado aos nossos clientes”, afirmou. Durante os dois anos da especialização, a grade curricular contemplará 24 módulos, abrangendo diversas áreas de uma prestadora de saúde. “Este é um momento significativo para nós enquanto cooperativa. Esta é a terceira turma de Pós-graduação in company, e nesta edição através da Escoop, instituição séria e reconhecida com a nota máxima pelo MEC”, acrescentou o coordenador de Desenvolvimento de RH, Jonas Graffunder.

A primeira aula, ministrada pela professora Viviane Laimer, teve como tema a “Identidade Cooperativista”, promovendo reflexões e debates sobre a evolução do pensamento cooperativista e os desafios de um cenário em constante transformação. A próxima aula presencial está prevista para o início de julho.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209),Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080).