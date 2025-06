Estado publica edital para atrair empresas e impulsionar produção de hidrogênio verde no RS

O governo estadual publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (13/6), o edital de chamamento público do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde no Rio Grande do Sul (H2V-RS). A iniciativa, realizada em parceria com o Badesul, apoiará empreendimentos e impulsionará políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor no Estado.

O edital prevê as etapas do processo de inscrição e seleção de empresas interessadas em apresentar projetos com soluções inovadoras que contribuam para a viabilização da produção, da transmissão, da armazenagem e do uso do hidrogênio verde (H2V). Entre os principais requisitos está a produção de H2V, renovável e/ou de baixa emissão de carbono no território do RS, combinada com pelo menos um dos seguintes temas de aplicação: processo produtivo industrial ou insumo para a atividade industrial.

Os projetos que se enquadrarem nos critérios e cumprirem todas as etapas do processo de seleção, conforme descrito no edital, poderão acessar financiamento por meio de Subvenção Econômica, com valores de até R$ 30 milhões por projeto. A contrapartida mínima exigida das empresas é de 30%. As inscrições estarão abertas por 30 dias, a partir da 0h de 16 de junho de 2025.

A iniciativa integra a estratégia de descarbonização lançada pelo governo do Estado em 2 de junho, como incentivo às indústrias diante do grande potencial do Estado para o desenvolvimento da cadeia do H2V.

O programa visa desenvolver a cadeia produtiva do H2V, promovendo sua produção, transmissão, armazenagem e uso, com foco na transição energética para uma economia de baixo carbono e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A iniciativa busca diversificar a matriz energética estadual com fontes renováveis, estimular a inovação tecnológica, atrair investimentos e gerar emprego e renda, além de fomentar práticas sustentáveis.