Incêndio destrói residência no bairro Operário

O Corpo de Bombeiros Voluntários (CBV) de Tenente Portela foi acionado por volta das 22h48 da sexta-feira, 13, para atender a um incêndio em uma residência localizada na Rua Benjamim Constant, no bairro Operário.

A casa, construída em madeira, foi completamente consumida pelas chamas. Quando os bombeiros chegaram ao local, restou apenas realizar o combate ao fogo e o trabalho de rescaldo.

A ocorrência contou com o apoio da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares de Três Passos. A Prefeitura Municipal também colaborou no atendimento, reabastecendo o caminhão com água.