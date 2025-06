Centro de Estudos da Câmara debate situação das mulheres negras no Brasil

A audiência será realizada a partir das 17 horas, no plenário 4.

Para Márcio Jerry, o debate é essencial. “É impossível enfrentar o racismo estrutural sem escutar e compreender as múltiplas dimensões da realidade vivida pelas mulheres negras. Elas têm sido protagonistas da resistência, da cultura e da democracia neste País”, afirma.

Contribuição histórica Além de reconhecer a condição de subalternização que historicamente marcou a vida das mulheres negras, o debate também pretende valorizar sua contribuição significativa para a construção do Brasil — seja na produção cultural, no trabalho, na resistência social ou na formulação de políticas públicas.

A reunião será aberta pelo presidente do Cedes, deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA), e pelas relatoras do estudo, deputadas Dandara (PT-MG) e Benedita da Silva (PT-RJ).

Segundo a pauta da reunião, a compreensão do racismo estrutural no País e da própria formação social brasileira passa, necessariamente, pela análise da trajetória das mulheres negras — grupo historicamente situado na base da pirâmide social, tanto em termos de renda quanto de acesso a direitos e oportunidades.

A atividade integra os trabalhos do grupo de estudo "Políticas públicas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero na construção de um Brasil justo e desenvolvido".

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (17) audiência pública com o objetivo de promover o debate sobre a condição social, histórica e política das mulheres negras no Brasil.

