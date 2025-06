Município amplia frota com dois veículos para secretarias de agricultura e infraestrutura

Na tarde de segunda-feira, 16, a Prefeitura de Tenente Portela recebeu dois novos veículos adquiridos com recursos próprios do município. O investimento total foi de R$ 190 mil, utilizado na compra de dois automóveis modelo Volkswagen Saveiro 2025.

Os veículos serão destinados às Secretarias Municipais de Transportes e Infraestrutura Rural, e de Agricultura e Meio Ambiente. O objetivo é ampliar o suporte técnico e operacional às ações voltadas ao setor produtivo e à preservação ambiental no município.

A administração municipal também anunciou que, nos próximos dias, a Secretaria de Saúde será contemplada com a entrega de mais dois veículos. A iniciativa faz parte do processo de renovação e ampliação da frota pública, reafirmando o compromisso da gestão com a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela