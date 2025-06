Prefeitura de Tenente Portela decreta ponto facultativo no dia 20 de junho

A Prefeitura de Tenente Portela publicou o Decreto Executivo nº 001/2025, estabelecendo ponto facultativo nas repartições públicas municipais na sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, em razão do feriado de Corpus Christi, celebrado no dia anterior (19 de junho).

De acordo com o decreto, ficará facultado o expediente nas repartições da administração municipal, com exceção da Casa de Passagem da Criança e do Adolescente, que manterá funcionamento normal.

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento estará fechada durante o ponto facultativo. No entanto, os atendimentos de urgência e emergência em saúde serão prestados normalmente pelo Hospital Santo Antônio.

A medida tem como objetivo organizar o funcionamento dos serviços públicos durante o feriado prolongado, assegurando a manutenção de atendimentos essenciais à população.