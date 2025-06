Projeto Cantinho da Leitura incentiva alfabetização e encanta alunos

Durante o primeiro trimestre letivo, os alunos do 1º e 2º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande, em Derrubadas, participaram do projeto Cantinho da Leitura, uma iniciativa pedagógica que vem conquistando professores, alunos e famílias. Com criatividade e dedicação, o projeto foi idealizado por educadores e segue em desenvolvimento, consolidando-se como um espaço fundamental para o incentivo à leitura e ao processo de alfabetização.

O ambiente foi cuidadosamente preparado para despertar o interesse das crianças, com atividades como contação de histórias, leitura compartilhada, jogos educativos e a “sacola viajante” — uma proposta que levou livros para as casas dos alunos, promovendo a participação das famílias na formação leitora.

A proposta já apresenta resultados positivos. Professores relatam avanços significativos na leitura, interpretação e produção de texto. O entusiasmo dos estudantes ao manusear os livros e interagir com as histórias demonstra o impacto direto da iniciativa no desenvolvimento da linguagem e da imaginação.

O Cantinho da Leitura está alinhado às diretrizes do Programa Alfabetiza Tchê, que busca fortalecer a alfabetização nas séries iniciais em todo o estado. A ação conta com o comprometimento dos professores, o apoio da equipe diretiva e pedagógica da escola, além do suporte da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo a coordenadora do programa no município, professora Débora Togni dos Santos, iniciativas como essa são essenciais para despertar o gosto pela leitura e promover o desenvolvimento integral dos alunos. “A leitura transforma. Quando a escola se torna um lugar acolhedor e criativo, os alunos aprendem com mais prazer e desenvolvem habilidades que vão além da sala de aula”, destacou.