Escola Salto Grande promove atividade lúdica sobre alimentação saudável

Na quinta-feira, 13, os alunos do 1º ano B da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande, em Derrubadas, participaram de uma atividade especial de educação alimentar no refeitório da escola. A ação foi conduzida pela professora Clorivaldina Márcia Dierings e teve como destaque a preparação de uma receita saudável de cookie de banana com aveia, extraída do livro didático do Sistema de Ensino Aprende Brasil.

A iniciativa integrou o trabalho pedagógico voltado à promoção de hábitos alimentares saudáveis entre os estudantes. De maneira prática e interativa, os alunos puderam colocar em prática os conteúdos abordados em sala de aula, reforçando a importância do consumo de alimentos naturais e nutritivos no cotidiano.

Durante a atividade, as crianças participaram ativamente de todas as etapas da receita — do preparo à degustação — vivenciando momentos de integração, curiosidade e entusiasmo. A proposta possibilitou uma experiência significativa de aprendizagem, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor e educativo.

A ação contou com o apoio da equipe diretiva, da coordenação pedagógica e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, que contribuíram para a organização da atividade. A escola reafirma, com isso, seu compromisso com uma educação integral, que valoriza experiências concretas e formadoras para o desenvolvimento das crianças.

O resultado foi um verdadeiro sucesso, mostrando que aprender pode ser também um momento saboroso, prazeroso e cheio de significado.