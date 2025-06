Comissão aprova Política Nacional de Educação para a Política e Cidadania

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1577/22 , que institui a Política Nacional de Educação para a Política e Cidadania. A iniciativa busca desenvolver competências políticas e cidadãs em estudantes da educação básica das escolas públicas ou privadas.

Entre os objetivos da política estão:

orientar os estudantes sobre os princípios do Estado Democrático de Direito;

promover a compreensão sobre os direitos e deveres individuais e coletivos;

incentivar a promoção e o respeito aos direitos humanos;

proporcionar o entendimento sobre a estrutura do governo e o sistema eleitoral brasileiro;

reconhecer e respeitar a diversidade de opiniões e posições na sociedade.

A política será desenvolvida em regime de colaboração pela União, estados, Distrito Federal e municípios.

Oportunidade

O Projeto de Lei 1577/22 , de autoria do deputado Airton Faleiro (PT-PA), foi aprovado com parecer do relator, deputado Prof. Reginaldo Veras (PV-DF), que considerou a matéria oportuna.

“A Constituição Federal preceitua que um dos objetivos centrais da educação é preparar o educando para o exercício da cidadania”, disse Veras. Ele lembrou ainda que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) inclui a formação cidadã como uma das finalidades centrais da educação básica.

Próximos passos

O projeto vai ser examinado agora, de forma conclusiva, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.