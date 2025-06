Trecho da BR-232 em Pernambuco receberá nome de Antão Luiz de Melo

Responsável por importantes obras de infraestrutura e por formar gerações de engenheiros no país, Antão Luiz de Melo teve a trajetória reconhecida em proposta aprovada pela Comissão de Infraestrutura (CI) nesta terça-feira (17).

O PL 3.069/2024 , de autoria do senador Fernando Dueire (MDB-PE), denomina “Rodovia Antão Luiz de Melo” um trecho da BR-232, no município de Vitória de Santo Antão (PE), cidade natal do homenageado. A proposta foi aprovada em caráter terminativo e, se não houver recurso para apreciação em Plenário, seguirá para análise da Câmara dos Deputados.

Relator do projeto, o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) ressalta que Antão Luiz de Melo “se destacou significativamente na área de pavimentação e transportes no Brasil” e teve contribuição “crucial para a modernização e expansão da malha rodoviária brasileira”.

Trajetória

Conhecido como “o engenheiro das estradas e das pavimentações”, Antão Luiz de Melo (1931-1999) formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 1955. Ao longo da carreira, realizou cursos e estágios no Brasil, na França e nos Estados Unidos.

Sua contribuição se estendeu também à formação acadêmica: como professor da UFPE, publicou mais de 25 estudos técnicos sobre engenharia rodoviária e ferroviária, geotécnica e pavimentação.

Para Dueire, nomear o trecho da rodovia em Vitória de Santo Antão é um reconhecimento à trajetória de um profissional que se destacou como pioneiro, educador e líder da engenharia brasileira.