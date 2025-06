Município receberá R$ 5 milhões em 2025 por meio de articulações parlamentares

O início de 2025 foi marcado por importantes articulações políticas dos vereadores de Tenente Portela, que resultaram na garantia de mais de R$ 5 milhões em recursos para o município. Os valores assegurados serão destinados a áreas estratégicas, como infraestrutura, saúde, educação e assistência social, beneficiando instituições como a APAE, o Hospital Santo Antônio e os Bombeiros Voluntários.

A atuação parlamentar tem se mostrado decisiva para a captação de emendas junto a deputados estaduais, federais e senadores. Os recursos viabilizados refletem o comprometimento e a influência das lideranças locais nas esferas estadual e federal.

A bancada do MDB, formada pelos vereadores Luciano Berta Felipin e Luísa Silva Barth, assegurou mais de R$ 1,4 milhão, incluindo uma emenda de R$ 200 mil articulada em conjunto com o PDT e o senador Luiz Carlos Heinze, do PP.

O PL, representado por Mauro Ludwig e Elisangela Berghetti Lutz, conquistou R$ 1,8 milhão em emendas parlamentares para diferentes setores do município.

Pelo PDT, a vereadora Micheli Vargas confirmou a destinação de R$ 600 mil, recursos que devem ser liberados em breve.

O vereador Jaine Sales, do Republicanos, garantiu R$ 420 mil por meio de articulações com o Progressistas.

Já a bancada do PSDB, formada por Derli da Silva, Itamar Ortolan e Cristiane Feyth, assegurou R$ 900 mil em recursos.

O montante obtido é resultado do diálogo constante dos parlamentares com lideranças políticas e da busca ativa por investimentos que contribuam para o desenvolvimento de Tenente Portela. A atuação conjunta da Câmara Municipal reforça o compromisso do Legislativo com o bem-estar da população e o fortalecimento dos serviços públicos.