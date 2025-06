REFIS 2025 permite parcelamento e quitação de dívidas com o município

Com informações da Planeta FM 102.7

A administração municipal reforça que o REFIS representa uma oportunidade importante para que os cidadãos regularizem sua situação fiscal com o município, evitando cobranças judiciais e contribuindo para a arrecadação local.

O Setor de Tributos está realizando atendimentos em turno integral (manhã e tarde) para emissão de boletos e formalização dos acordos. Os contribuintes interessados devem procurar o setor o quanto antes, pois o prazo para adesão ao programa encerra no dia 31 de julho de 2025.

A Prefeitura de Miraguaí, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, informa que está em vigor o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2025, que oferece aos contribuintes a oportunidade de regularizar dívidas tributárias e não tributárias com condições facilitadas.

