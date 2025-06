Comissão aprova projeto que facilita a regularização de área ocupada por entidade religiosa

“A regularização fundiária será mais um instrumento para o enfrentamento e o combate à intolerância religiosa, na busca da garantia da liberdade religiosa e de sua livre expressão”, afirmou o deputado Dr. Jaziel, autor do projeto original.

O substitutivo altera a Lei 13.465/17 , que trata da regularização fundiária. Assim, poderão ser regularizadas áreas ocupadas até 22 de dezembro de 2016, desde as entidades apresentem documentos atualizados de constituição e funcionamento.

“Já existe legislação em diversas esferas nesse mesmo sentido, como a do Distrito Federal, chamada ‘Programa Igreja Legal’, a de Goiás e a de municípios como Porto Velho e Curitiba, entre outros”, afirmou o relator Thiago Flores no parecer.

A proposta aprovada é o substitutivo do relator, deputado Thiago Flores (Republicanos-RO), para o Projeto de Lei 484/22 , do deputado Dr. Jaziel (PL-CE), e um apensado. O relator unificou os textos, mantendo os objetivos originais.

