Workshop online aborda dados sobre resíduos sólidos nos municípios

Capacitação é iniciativa da Fecam com a Rede Cooperativa Estadual de Pesquisa em Resíduos Sólidos (REDE) e a Semae

A Rede Cooperativa Estadual de Pesquisa em Resíduos Sólidos (REDE), a Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina (Fecam) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) convidam para o Workshop Revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos nos Municípios Catarinenses. A iniciativa é para divulgar o levantamento de dados sobre resíduos sólidos junto aos municípios. O evento online será realizado no dia 25 de junho, quarta-feira, às 14h, por meio da plataforma Google Meet. A inscrição deve ser realizada por meio do link na plataforma sympla.

O Workshop integra as ações do projeto de Revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Santa Catarina (PERS) e tem como objetivo fomentar o levantamento de dados sobre o manejo de resíduos sólidos nos municípios catarinenses, promovendo a correlação dessas informações com os dados do SINISA (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico).

A participação de cada município é fundamental para a construção colaborativa do diagnóstico e de políticas públicas mais eficazes para a gestão dos resíduos sólidos em nosso estado.

Evento: Workshop – Revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Santa Catarina (PERS) – Levantamento dos dados municipais

Mais informações

Gabriela Moreira da Maia

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde

Assessora de Comunicação

Telefone: + 55 (48) 3665-7518

[email protected]