Governo lança celebrações dos 400 anos das Missões e anuncia investimento de R$ 50 milhões na região

O governo do Estado deu início, nesta quarta-feira (18/6), às celebrações oficiais pelos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, marco histórico que será comemorado em 2026. A cerimônia de lançamento foi realizada no Palácio Piratini, em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador, Gabriel Souza, secretários da Cultura, Eduardo Loureiro, de Turismo, Ronaldo Santini, de Logística e Transportes, Juvir Costella, e de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

Durante o evento, foram assinados 16 convênios do Estado com municípios da região missioneira. Os acordos somam R$ 46,6 milhões em investimentos, destinados à requalificação de museus, criação de atrativos turísticos e ações de valorização do patrimônio missioneiro, com contrapartida de R$ 3,7 milhões dos municípios. Os projetos envolvem as secretarias da Cultura; de Turismo; do Desenvolvimento Social; e de Logística e Transportes.

O governador destacou a importância das Missões para a formação da identidade gaúcha e o impacto positivo que os investimentos vão gerar. “A região das Missões, além de tudo que é capaz de produzir, tem uma riqueza cultural inestimável e uma história que precisa ser valorizada, com um enorme potencial de desenvolvimento a partir do turismo. O que estamos apresentando hoje é o maior pacote de investimentos já feito na região. São muitas ações que vão qualificar a estrutura local e trazer para outro patamar o turismo na região, valorizando ainda mais a sua história nos seus 400 anos”, disse o governador.

As prefeituras contempladas nesta primeira etapa foram São Luiz Gonzaga, São Nicolau, São Borja, São Miguel das Missões, Santo Ângelo, Entre-Ijuís, Posto Xavier, Vitória das Missões, Bossoroca, São Pedro do Sul, Caibaté e São Francisco de Assis.

"Estamos apresentando hoje o maior pacote de investimentos já feito na região", disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

O secretário Loureiro lembrou do legado histórico das Missões e da capacidade de desenvolvimento que virá com a sua valorização. “É uma história e uma experiência extraordinária baseada na fraternidade e na justiça social. Uma sociedade próspera e empreendedora que serve de inspiração. E o que estamos fazendo aqui não se trata apenas de valorizar essa história, mas acima de tudo reconhecer esse legado e assim promover desenvolvimento”, enfatizou.

Durante a solenidade, o governador também anunciou o novo projeto de parceria público-privada (PPP) para os aeroportos Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, e Lauro Kortz, em Passo Fundo. A futura PPP, na modalidade de concessão patrocinada, será para operação, manutenção e expansão dos aeroportos por um período de 30 anos. O investimento previsto será de R$ 102,2 milhões, sendo R$ 66,24 milhões em Santo Ângelo.

“A PPP é o caminho para viabilizar os investimentos e melhorias necessários nesses aeroportos. Fizemos uma rodada com o mercado que se mostrou interessado nesse novo modelo. Estamos convictos que esse novo leilão, após os ajustes feitos, será exitoso”, afirmou Leite.

Também foi anunciada a qualificação do Aeroporto Sepé Tiaraju, com investimento de R$ 10,1 milhões do Estado. O terminal, considerado estratégico para o desenvolvimento regional e para o fortalecimento do turismo missioneiro, passará por obras de ampliação da sala de embarque e desembarque, além de melhorias no pátio de estacionamento de aeronaves.

Outro destaque do evento foi a instalação da Comissão Oficial dos 400 anos , composta por 45 representantes de prefeituras, universidades, entidades culturais, associações e da Igreja Católica. Além disso, foram apresentados o site oficial das comemorações e o selo comemorativo dos 400 anos.

Para valorizar a produção de artesanato Guarani e incluir produtivamente a comunidade, será construído o Espaço de Integração Socioprodutiva na Aldeia Guarani de São Miguel das Missões, além da aquisição de equipamentos. O projeto será capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), e contará com um investimento total de R$ 330 mil, sendo R$ 300 mil provenientes do Estado e R$ 30 mil de contrapartida municipal.

Como parte da programação simbólica, foram anunciados os embaixadores das celebrações. O indígena Cacique Floriano, o irmão jesuíta Celso João Schneider e a cantora e compositora Marianita Ortaça, referência de expressão artística e cultural.