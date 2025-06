Segurança regional ganha reforço com plano de ação dos Bombeiros Voluntários

Na manhã de terça-feira, 17, a Prefeitura de Vista Gaúcha recebeu a visita da presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, Cleide Cristiane de Cristo da Rosa. Na ocasião, foi entregue oficialmente o Plano de Trabalho da corporação, que atua de forma estratégica no atendimento a emergências em diversos municípios da microrregião.

A entrega do documento representa mais um passo no fortalecimento da instituição, que presta serviços essenciais e não remunerados a Vista Gaúcha, Derrubadas, Barra do Guarita, Miraguaí e Tenente Portela. O plano contempla os investimentos a serem realizados com a aquisição de materiais e equipamentos de resgate, proteção e salvamento, ampliando a capacidade de resposta da corporação em ocorrências como incêndios, acidentes e desastres naturais.

Os recursos são provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal Ubiratan Sanderson (PL), destinada ao município de Vista Gaúcha. Por meio da Administração Municipal Locatelli e André, o repasse será feito à entidade, reafirmando o compromisso conjunto com a segurança pública regional.

Durante o encontro, os gestores destacaram a importância da nova base da corporação, recentemente inaugurada em Tenente Portela, localizada em ponto estratégico entre os municípios atendidos, bem como a relevância da atuação voluntária dos bombeiros. A presidente Cleide também reforçou o vínculo com Vista Gaúcha e agradeceu a parceria, que tem permitido avanços significativos no atendimento à população.

Atualmente, os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela contam com 17 integrantes em atividade. Os voluntários se revezam em plantões e atuam com preparo técnico e dedicação em diversas frentes de emergência, contribuindo diretamente para a segurança e o bem-estar das comunidades da região.

Com informações Rádio A Verdade