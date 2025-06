Vista Gaúcha apresenta demandas prioritárias em encontro no Palácio Piratini

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, esteve em Porto Alegre nesta semana para cumprir agenda oficial e se reunir com o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. O encontro ocorreu no Palácio Piratini e teve como principal objetivo o encaminhamento de demandas estratégicas para o desenvolvimento do município.

Durante a reunião, o prefeito apresentou projetos e reivindicações consideradas prioritárias, buscando apoio institucional e financeiro por parte do governo estadual. Entre os temas abordados, destacam-se propostas voltadas à infraestrutura urbana, melhorias em áreas rurais, além de investimentos nas áreas da saúde e educação.

De acordo com Locatelli, o diálogo com o vice-governador foi positivo e abre novas perspectivas de cooperação.

“Estar em sintonia com o governo estadual é fundamental para garantir recursos e investimentos que beneficiem diretamente a população de Vista Gaúcha. A proximidade com o vice-governador Gabriel Souza reforça nosso compromisso com o desenvolvimento local”, afirmou o prefeito.

A visita reforça o empenho da atual gestão municipal em buscar parcerias e alternativas que promovam o crescimento sustentável de Vista Gaúcha, atendendo às principais necessidades da comunidade.

Com informações da Rádio A Verdade