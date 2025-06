Tenente Portela sediará o MateArte 2025 com duas etapas e mais de 600 concorrentes

Está confirmado: Tenente Portela será a sede do MateArte 2025, o Festival de Arte Gaúcha da 20ª Região Tradicionalista. O município receberá as duas etapas do evento, previstas para os dias 20 de julho e 5 de outubro, no Ginásio da Escola Estadual Professora Cleia Salete Dalberto.

O festival deve reunir cerca de 3 mil pessoas ao longo das duas datas e contará com a participação de aproximadamente 600 concorrentes, representando entidades tradicionalistas de toda a 20ª Região Tradicionalista.

Na primeira etapa, o destaque será a competição de danças tradicionais gaúchas, com cerca de 30 grupos de invernadas artísticas nas categorias pré-mirim, mirim, juvenil, adulta e veterana/xirú. Também estão previstas disputas nas modalidades de solista vocal e declamação, nas mesmas categorias.

Já na segunda etapa, as danças tradicionais voltam ao centro das atenções, acompanhadas novamente da declamação. Será nesta fase que os grandes campeões do MateArte 2025 serão revelados.

O evento conta com o apoio da Lei Municipal de Patrocínio nº 2.790/2021, da Prefeitura de Tenente Portela. A organização local está a cargo do CTG Guardiões da Fronteira, com realização da 20ª Região Tradicionalista do MTG/RS.