CORSAN convida moradores do Bairro São Francisco para reunião sobre regularização da água

Na ocasião, será apresentado o plano de regularização das ligações de água no bairro. O objetivo é resolver definitivamente os problemas de abastecimento, garantindo mais qualidade e segurança no fornecimento.

A CORSAN convida os moradores e proprietários de imóveis do Bairro São Francisco para uma importante reunião, que será realizada na próxima quarta-feira, dia 25, às 19h, no Ginásio de Esportes da Escola Municipal Tenente Portela.

