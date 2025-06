Moralidade e economicidade em xeque: gastos legislativos chamam atenção na Região Celeiro

Entre os meses de janeiro e abril de 2025, os legislativos municipais da Região Celeiro do Rio Grande do Sul somaram R$ 1.059.817,84 em gastos com diárias, deslocamentos e inscrições em cursos. O valor, que envolve despesas de vereadores e servidores das 21 câmaras da região, reacende o debate sobre o uso racional dos recursos públicos.

O levantamento aponta que, do total investido, R$ 549.907,39 foram destinados a diárias, R$ 314.486,45 a locomoções e R$ 195.424,00 à participação em cursos de capacitação. Embora a qualificação dos agentes públicos seja importante, o montante elevado em um período tão curto gera questionamentos quanto à efetividade dessas ações e à real prioridade dos gastos.

O caso do município de Tenente Portela, por exemplo, chama atenção pelo volume gasto: R$ 164.342,02, sendo R$ 65.426,25 em diárias, R$ 79.133,77 em locomoção e R$ 26.022,00 em inscrições. Em comparação, Vista Gaúcha gastou apenas R$ 3.190,00 no mesmo período.

Outros municípios também apresentaram despesas expressivas:

Redentora: R$ 152.512,17

Crissiumal: R$ 90.840,23

Barra do Guarita: R$ 72.362,02

Humaitá: R$ 70.895,38

A Constituição Federal, em seu artigo 37, estabelece que a administração pública deve seguir princípios como legalidade, moralidade, eficiência e economicidade. Embora legais, essas despesas devem ser analisadas à luz da necessidade, da proporcionalidade e do retorno social gerado.

Em tempos de limitações orçamentárias e crescente demanda por serviços públicos mais eficientes, como saúde, educação e segurança, o uso de verbas legislativas para custear viagens e cursos pode ser mal recebido pela população — principalmente quando não há transparência sobre os benefícios concretos dessas ações.

A disparidade entre os gastos de municípios vizinhos, como Tenente Portela e Vista Gaúcha, reforça a importância do controle social e da revisão dos critérios utilizados para autorização e prestação de contas dessas despesas. É papel do Legislativo não apenas respeitar a legalidade, mas também agir com responsabilidade moral e sensibilidade frente às necessidades da população.

Mais do que números, esses dados representam diferentes formas de conceber o serviço público. E servem de alerta para que o uso do dinheiro coletivo seja sempre pautado pelo interesse da coletividade.

Com informações do Sistema Província