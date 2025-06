Município apresenta selo comemorativo aos 70 anos de emancipação: uma celebração inspirada nas Bodas de Vinho

No dia 18 de agosto de 2025, nosso município completará 70 anos de emancipação político-administrativa. Faltando exatamente dois meses para essa importante data, a Administração Municipal apresenta à comunidade o selo comemorativo que marcará as celebrações oficiais. Inspirado nas simbólicas “bodas de vinho”, o selo reverencia a luta, a determinação e a união que construíram a história de nosso povo.

As bodas de vinho são uma tradição que celebra sete décadas de casamento, uma data extremamente rara e especial. A escolha do vinho como símbolo carrega consigo uma rica história e significado — ele representa celebração, alegria e união. Conforme o entendimento popular, o vinho melhora com o tempo, tornando-se mais sofisticado e apreciado. Essa simbologia traduz com perfeição o momento vivido pelo município: uma trajetória de amadurecimento, conquistas e progresso.

O selo comemorativo foi desenvolvido com elementos que representam essa visão. Os números modernos e sobrepostos, com contornos dourados, remetem à sintonia e à elegância. A fonte escolhida para o nome da cidade destaca a união, sugerindo que cada elemento se completa, mesmo em meio às diferenças. O slogan da comemoração, “Dá gosto viver aqui!”, reforça o orgulho e a satisfação da população em pertencer a esse lugar que, ao longo dos anos, se tornou cada vez mais acolhedor, promissor e desenvolvido.

70 anos se passaram desde que o município conquistou sua emancipação — um marco histórico que simboliza luta e esperança. Ao longo dessas décadas, evoluímos significativamente. Vimos o crescimento da economia, o desenvolvimento da infraestrutura, a ampliação dos serviços públicos e a melhoria contínua da qualidade de vida.

Assim como o vinho, o tempo nos fez melhores. E é com esse espírito que seguimos avançando, certos de que o futuro continuará sendo construído com o mesmo comprometimento que marcou nossa história. A marca dos 70 anos é, portanto, mais do que uma celebração: é um convite à reflexão, à valorização de nossas raízes e à projeção de novas conquistas.