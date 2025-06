Reserva Biológica Estadual da Canela Preta comemora 45 anos de história e preservação

Foto: Adrio Centeno / IMA

Nesta sexta-feira, 20, a Reserva Biológica Estadual da Canela Preta completa 45 anos de proteção e preservação ambiental. Administrada pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), com o apoio do Governo do Estado, a unidade foi criada com o objetivo principal de conservar a canela-preta (Ocotea catharinensis), espécie de árvore predominante na região e atualmente ameaçada de extinção.

Localizada nos municípios de Botuverá e Nova Trento, no Vale do Itajaí, a reserva abrange uma área de 1.899 hectares. Além de sua importância ecológica, a unidade atua como divisor natural das bacias hidrográficas dos rios Itajaí-Açu e Tijucas, contribuindo de forma significativa para a manutenção dos recursos hídricos e da biodiversidade local.

Sobre a Reserva

A Reserva Biológica Estadual da Canela Preta tem o objetivo abrigar e proteger espécies de vegetação que estão desaparecendo de Santa Catarina. Pesquisas científicas realizadas no local apontaram mais de 170 espécies de aves, como o ameaçado Sabiá-cica e o endêmico Trepador-de-coleira.

Além de ser coberta pela Floresta Atlântica, pesquisadores encontraram mais de 70 espécies diferentes de árvores em um único hectare, com destaque para o palmito juçara e exemplares de bromélias e orquídeas.

:: Saiba mais sobre a Reserva no Site do IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) administra Unidades de Conservação (UCs) da categoria Parque que permitem a visitação pública e da categoria Reserva Biológica, onde o manejo ambiental é restrito e o acesso só é permitido a pesquisadores. O agendamento de visitas a todas as Unidades pode ser realizado de forma on-line neste link.

Para mais informações o contato com a equipe poder ser feito pelo telefone: (47) 9. 9189-3678, e também pelo e-mail: [email protected]