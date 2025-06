Parque Estadual da Serra Furada: 45 anos dedicados à conservação da natureza

Foto: Adrio Centeno/IMA

Localizado na encosta da Serra Catarinense, no Sul do estado, o Parque Estadual da Serra Furada completa 45 anos de criação nesta sexta-feira dia 20 de junho. A unidade de conservação, que abrange áreas dos municípios de Grão-Pará e Orleans, foi instituída em 1980 para proteger a rica biodiversidade local. Atualmente, o parque é administrado pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), com o apoio do Governo de Santa Catarina.

Sobre o parque

O Parque Estadual da Serra Furada tem 1.330 hectares e possui um fabuloso conjunto de montanhas, extremamente acidentadas, esculpidas durante milhões de anos pela ação da natureza e que testemunham a história evolutiva de nosso planeta.

A unidade de conservação tem este nome devido à existência de um monumento geológico formado de Arenito Botucatu que possui uma fenda com aproximadamente 45 metros de altura e 8 metros de largura, conhecido como Serra Furada. Além da geoforma que deu nome ao parque, tem também o Morro do Bugrinho, a Serra do Minador, o Garrafão, o Morro do Facão, o Gritador e o Morro da Forquilha, ponto culminante da Unidade de Conservação.

Em uma região encantadora, que guarda verdadeiros tesouros ambientais, geológicos e culturais, nos municípios de Grão-Pará e Orleans, o parque protege espécies florestais e da fauna que são raras e ameaçadas de extinção, tipos especiais de vegetação de altitude e florestas primárias de relevante importância para a regeneração florestal local.

:: Saiba mais sobre o Parque no Site do IMA

Visitação

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) administra Unidades de Conservação (UCs) da categoria Parque que permitem a visitação pública e da categoria Reserva Biológica, onde o manejo ambiental é restrito e o acesso só é permitido a pesquisadores. O agendamento de visitas a todas as unidades pode ser realizado de forma on-line neste link.

O agendamento prévio para visitação de trilhas no Parque Estadual da Serra Furada é obrigatório. Informações pelo WhatsApp (48) 9.9172-8817 ou pelo e-mail: [email protected]