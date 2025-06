Revitalização do Moinho Buckner marca nova fase do turismo em Derrubadas

A Prefeitura de Derrubadas, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, está implementando uma série de ações estratégicas para impulsionar o setor turístico local. As iniciativas envolvem parcerias com o Conselho Municipal de Turismo, Emater, Secretaria de Obras, equipe de Serviços Urbanos e voluntários da comunidade, fortalecendo um trabalho conjunto voltado ao desenvolvimento sustentável da atividade turística.

Entre as principais ações, destaca-se a revitalização do Moinho Buckner, um dos patrimônios históricos mais emblemáticos do município. Construído na década de 1950, o moinho teve sua estrutura comprometida pelas enchentes de 2023. Com foco na preservação da identidade cultural e na valorização do espaço como atrativo turístico, a área passou por uma série de melhorias.

A requalificação incluiu a reorganização da área externa, readequação de canteiros, plantio de folhagens, aplicação de pedras ornamentais e o reaproveitamento de elementos naturais do próprio ambiente. O projeto contou com orientação técnica da paisagista Márcia Moura, garantindo um resultado harmonioso e alinhado com as características locais.

Mais do que restaurar um espaço histórico que por décadas serviu à subsistência de famílias — processando grãos e alimentos —, a iniciativa amplia o potencial do local como destino turístico voltado à cultura, arquitetura e paisagem natural da região.

Segundo a secretária de Turismo, Angelita Bomm dos Santos, o objetivo é qualificar os pontos turísticos e incentivar a valorização de propriedades com vocação para o turismo. “São iniciativas que aumentam a atratividade dos locais e geram novas oportunidades de desenvolvimento econômico, sempre respeitando os limites operacionais do município”, afirmou.