Governo do Estado reforça orientações para proteção de animais em municípios afetados por chuvas e inundações

Diante das fortes chuvas dos últimos dias, o governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), emitiu, na quarta-feira (18/6), uma orientação emergencial aos municípios com o objetivo de garantir o resgate, o manejo e o acolhimento de animais domésticos e silvestresem áreas afetadas. O documento orientativo busca minimizar os impactos sobre os ecossistemas e proteger a saúde pública.

“Essa iniciativa demonstra a proatividade do governo do Rio Grande do Sul para proteger os animais durante desastres naturais, diante dos efeitos cada vez mais frequentes da crise climática, reconhecendo que os animais domésticos, silvestres ou de produção também são vítimas”, destaca a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

A orientação, elaborada pelos técnicos do Departamento de Biodiversidade da pasta, detalha ações imediatas como levantamento populacional das espécies em risco, estruturação de abrigos seguros com separação por categorias, fornecimento de insumos e medicamentos, além da gestão adequada de resíduos e da proteção das equipes de resgate.

No caso de animais de produção (bovinos, equinos, ovinos, entre outros), o protocolo é estabelecido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

Segundo a diretora do departamento de Biodiversidade, Cátia Gonçalves, a ideia de reunir as orientações surgiu da necessidade de dar respostas rápidas e organizadas diante da recorrência dos eventos extremos no Estado. “Esse material foi pensado para ser direto, útil e aplicável, ajudando a salvar vidas e a reduzir riscos tanto para os animais quanto para as equipes envolvidas”, explica.

A iniciativa reforça que mesmo municípios sem planos específicos podem adotar as diretrizes emergenciais propostas. A articulação entre Defesa Civil, secretarias municipais e redes de apoio é essencial para garantir respostas rápidas e eficazes, incluindo contato direto com divisões técnicas da Sema para suporte em campo.

Os canais emergenciais da Sema via WhatsApp para suporte técnico direto aos municípios são:

Divisão de Políticas Públicas para Animais: (51) 98445-7747

Divisão de Fauna: (51) 98593-1288

Para agilizar o atendimento e evitar sobrecarga dos canais, é essencial que o contato seja feito preferencialmente por um ponto focal nomeado pela prefeitura. A mensagem enviada deve conter obrigatoriamente nome do município, nome completo do responsável pelo contato, com indicação do cargo e formação técnica, bem como descrição resumida da demanda ou da dúvida.

Materiais de apoio