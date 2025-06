Cooperativa Mirim Genercooper realiza Assembleia Geral com apoio do Sicoob Creditapiranga

No dia 18 de junho, a Escola Municipal de Ensino Fundamental General Osório, de Tenente Portela (RS), foi palco de um momento marcante para a educação cooperativista: a realização da Assembleia Geral da Cooperativa Mirim Genercooper. O evento contou com o apoio do Sicoob Creditapiranga, parceiro fundamental na criação e desenvolvimento da iniciativa.

A Genercooper, fundada em 2023, é a primeira cooperativa mirim do Sistema Sicoob Central SC/RS e reúne cerca de 20 alunos com idades entre 11 a 14 anos. Sob a orientação de professores coordenadores e com suporte técnico do Sicoob, os alunos vivenciam na prática os princípios do cooperativismo, desenvolvendo habilidades de liderança, autonomia e responsabilidade social.

Durante a Assembleia, os pequenos cooperados apresentaram os resultados das atividades realizadas, discutiram propostas para novos projetos e reforçaram o compromisso com os valores cooperativistas. O encontro também serviu para fortalecer o vínculo entre escola, comunidade e cooperativa, promovendo o protagonismo juvenil e a formação de futuros líderes.

Segundo representantes do Sicoob Creditapiranga, o Programa Cooperativa Mirim vai além da educação financeira: ele estimula o empreendedorismo, a cidadania e o senso de coletividade entre as crianças e adolescentes. A parceria com a Escola General Osório é um exemplo inspirador de como o cooperativismo pode transformar realidades desde cedo.

A Assembleia Geral da Cooperativa Mirim Genercooper foi, sem dúvida, um marco para a comunidade escolar e para o movimento cooperativista da região.